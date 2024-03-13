Текущие события
Футбол. Еврокубки
12.03
Арсенал
Порту
П 4:2
10
Футбол. Еврокубки
12.03
Барселона
Наполи
31
Футбол. Кубок России
12.03
ЦСКА
Ростов
20
Футбол. Кубок России
12.03
Химки
Краснодар
20
Футбол. Кубок России
15:30
Волгарь
Ахмат
Футбол. Кубок России
18:00
Родина
Урал
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.03
Спартак
Факел
02
10.03
Локомотив
Сочи
22
10.03
Оренбург
Балтика
10
9.03
Динамо
Ахмат
20
9.03
Рубин
Пари Нижний Новгород
01
9.03
Урал
Зенит
14
8.03
Ростов
Краснодар
21
8.03
Крылья Советов
ЦСКА
02
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
02:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Радимов раскритиковал «Спартак» за ситуацию с Промесом и игру с «Факелом»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал текущее положение дел в московском «Спартаке».

Факел
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Открываем рубрику “по фактам”. Промес в ОАЭ уже неделю, а пресс-служба клуба отмалчивается, никто ничего не говорит и нет никакой ясности. Джикия и Соболев, у которых нескрываемые трения с тренером, сидят на скамейке и выходят в концовке спасать уже упущенную игру (с “Факелом”, 0:2. — Прим. “Чемпионата”). Агроном на стадионе, видимо, вместе с Промесом застрял в ОАЭ и поле на домашнем стадионе не готово к сезону — ну это просто комедия!

Ну и поразили слова Умярова после матча. «Самое тяжёлое после “Зенита”, когда ты отдал все эмоции и силы, — настроиться на такие команды, как “Факел”. Умярову, который за “Спартак” уже больше 100 матчей провёл, расскажите, что за победу с “Факелом” дают те же три очка! Как профессионал может вообще такое нести? И в этих словах весь сегодняшний “Спартак”. Болельщики красно-белых могут думать, что я резок к их команде, но я ведь объективен. Нам всем хочется, чтобы в лиге был сильный “Спартак”, но сейчас это просто невозможно!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Спартак
0:2
Первый тайм: 0:1
Факел
 Россиян будут унижать на Олимпиаде. Почему нашим спортсменам не стоит ехать
Майк Тайсон подерётся с блогером Джейком Полом! Что за безумие?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь