Радимов раскритиковал «Спартак» за ситуацию с Промесом и игру с «Факелом»

«Открываем рубрику “по фактам”. Промес в ОАЭ уже неделю, а пресс-служба клуба отмалчивается, никто ничего не говорит и нет никакой ясности. Джикия и Соболев, у которых нескрываемые трения с тренером, сидят на скамейке и выходят в концовке спасать уже упущенную игру (с “Факелом”, 0:2. — Прим. “Чемпионата”). Агроном на стадионе, видимо, вместе с Промесом застрял в ОАЭ и поле на домашнем стадионе не готово к сезону — ну это просто комедия!

Ну и поразили слова Умярова после матча. «Самое тяжёлое после “Зенита”, когда ты отдал все эмоции и силы, — настроиться на такие команды, как “Факел”. Умярову, который за “Спартак” уже больше 100 матчей провёл, расскажите, что за победу с “Факелом” дают те же три очка! Как профессионал может вообще такое нести? И в этих словах весь сегодняшний “Спартак”. Болельщики красно-белых могут думать, что я резок к их команде, но я ведь объективен. Нам всем хочется, чтобы в лиге был сильный “Спартак”, но сейчас это просто невозможно!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.