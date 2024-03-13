«Краснодар» уволил Ивича. Во сколько это обойдется клубу и кто кандидат на замену?

«Футбольный клуб “Краснодар” сообщает о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем. ФК “Краснодар” благодарит его за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни», — такое сообщение появилось на сайте «быков» утром 13 марта. Рассказываем о деталях одного из самых спорных увольнений этого сезона.

Галицкому давно не нравился Ивич

Слухи о том, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий недоволен Владимиром Ивичем, ходили давно. Разногласия заключались в стиле: Галицкий, по многочисленным признаниям, уважает только игру в атаку; Ивич тренер более осторожный и менее догматичный.

Со временем «Краснодар» преобразился из радикально атакующей команды в прагматичную, стал играть осторожно, но результативно. Уже тогда многочисленные приближенные к клубу люди сообщали — Галицкий терпит Ивича только из-за результата.

Тон этих сообщений не менялся и во время зимней паузы — несмотря на то что «Краснодар» ушел на отдых на первом месте, сенсационно сместив «Зенит» с этой позиции. Кроме того, трансферная кампания у «быков» получилась неубедительной — подписали всего двух игроков, одного из которых (Виктора Са), по данным медиа, вообще не согласовывали с Ивичем.

После зимнего перерыва дела у Ивича не задались — южане дома поделили очки с «Рубином» (1:1), проиграли «Ростову» (1:2) и потеряли первую строчку в РПЛ. В Кубке России, где «Краснодар» попал в Путь регионов и не имел права на ошибку, предстояло играть с крепкими «Химками», лидером первой лиги.

Слухи об отставке и последняя капля

Уже до матча с «Химками» многие инсайдеры и издания, включая Ивана Карпова и «РБ Спорт», сообщали, что Ивич может быть уволен. Причем слухи ходили не просто об отставке — по некоторым данным, серб мог отправиться в «Спартак», называлась даже сумма выкупа его контракта — 900 тысяч евро. Однако такой вариант опроверг брат Ивича, позднее появились инсайды из «Спартака», подтверждающие, что переговоров нет.

Однако атмосфера накануне матча с «Химками» говорила о том, что права на ошибку нет не только у «Краснодара» — Владимир Ивич проиграть тоже не мог. Однако «быки» уступили со счетом 0:2 и покинули турнир. Спустя полдня серба уволили.

Сам Ивич в отставку не собирался. После матча с «Химками» тренер сказал следующее: «Покину ли я команду посреди сезона? Мой контракт до 31 декабря 2024 года, я буду следовать контракту. Это мой ответ», — цитирует слова Ивича «Матч ТВ».

Кандидаты на замену

По данным Ивана Карпова, вместо Ивича «Краснодар» может возглавить Андрей Талалаев из «Химок». «РБ Спорт» пишет о Мураде Мусаеве. Ранее, еще до отставки, появлялась информация о Николае Писареве.

Известна также сумма компенсации — по данным «СЭ», Владимир Ивич получил 1,5 миллиона евро за оставшиеся месяцы контракта.

Сербский тренер пришел в команду в январе 2023 года. С тех пор Ивич и его штаб успели вывести «Краснодар» в финал Кубка России, а в следующем сезоне — занять первое место в РПЛ к зимнему перерыву.