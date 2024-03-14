Мурад Мусаев подписал контракт с «Краснодаром»

Напомним, Мусаев уже работал главным тренером «Краснодара» с 2019 по 2020 год. Именно при нём российская команда дебютировала в Лиге чемпионов УЕФА. В общей сложности 40-летний специалист руководил «Краснодаром» в 126 официальных матчах.