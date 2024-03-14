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00:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Мурад Мусаев подписал контракт с «Краснодаром»

Бывший наставник «Краснодара» Мурад Мусаев вернулся в команду, подписав контракт с «быками». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Мурад Мусаев подписал контракт с «Краснодаром» | Источник: Чемпионат.com

Напомним, Мусаев уже работал главным тренером «Краснодара» с 2019 по 2020 год. Именно при нём российская команда дебютировала в Лиге чемпионов УЕФА. В общей сложности 40-летний специалист руководил «Краснодаром» в 126 официальных матчах.

Последним местом работы Мусаева был азербайджанский «Сабах». 10 января 2023 года специалист завершил обучение по программе «PRO-УЕФА».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.

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