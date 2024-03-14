Звезде «Спартака» крышка? Промес вот-вот потеряет все

Нидерланды будут требовать экстрадиции футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса после ареста спортсмена в Дубае — новость, которая всколыхнула спортивную повестку спокойным вечером среды. Корреспондент РИА Новости Спорт рассказывает о последних днях чемпиона России сезона-2016/17 на свободе, проводит аналогию с другой резонансной историей имени Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также рассуждает, как могут развиваться отношения лидера «красно-белых» с клубом в дальнейшем.

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В кулуарах «Газпром Арены» во время матча «Зенит» — «Спартак» представители московского клуба старательно избегали любых комментариев, связанных с задержанием Квинси Промеса в ОАЭ. Похоже, они и сами далеко не все знали. Версия с задержанием из-за бегства с места ДТП принималась в качестве рабочей, и освобождение форварда «Спартака» из-под стражи с последующим посещением вечеринки ей соответствовало. Только все оказалось гораздо хуже для тех, кто верил в невиновность Квинси в нападении на родственника и его непричастность к наркобизнесу, за что он и был приговорен к 7,5 годам заключения в родных Нидерландах.

Окружная прокуратура Амстердама на своем официальном сайте опубликовала следующее сообщение: «После конструктивного сотрудничества властей ОАЭ и Нидерландов в Дубае был арестован 32-летний мужчина, проживающий в Москве. Арест был произведен на основании “красного уведомления”, выпущенного Нидерландами. Будут требовать экстрадиции мужчины».

Речь, конечно же, о Промесе. Выйдя на свободу после задержания в аэропорту Дубая, Квинси жил в роскошном отеле вместе со своей подругой и, видимо, не оценил степени нависшей над ним опасности. Ведь «красное уведомление» — это сигнал правоохранительным органам во всем мире о необходимости найти и задержать человека для его экстрадиции. Между ОАЭ и Нидерландами существует соответствующий договор.

В прошлом году «Спартак» подстраховался и не взял Промеса на сборы. Голландец совершенно спокойно тренировался в Москве и подошел к рестарту чемпионата в хорошей форме. Почему сейчас решили, что имеющему статус налогового резидента ОАЭ Квинси ничего не грозит, непонятно.

Сам Промес, находясь в ОАЭ в ожидании суда, записал музыкальный трек, в котором сообщил: «Люди говорят, что они на моей стороне. Я их больше не вижу, потому что судья дал мне девять лет. Но я не пророню ни слезинки из-за этого дерьма, потому что живу без страха».

Вполне в стиле бесшабашного форварда «Спартака», который считает, что его умение забивать голы спишет все прегрешения.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JvmW2SQ_2LI" title="Quincy Promes - 100 Stones (Leak?)" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщики «Спартака» и ветераны клуба после первых сообщений о задержании Промеса в ОАЭ начали кампанию по его защите. Девизом стали слова, которые якобы президент США Франклин Рузвельт сказал о диктаторе Никарагуа Анастасио Самосе: «Он, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын».

Возможно, последняя информация все-таки сподвигнет руководителей «народной команды» задуматься о расторжении контракта. Это, кстати, может и самому Промесу помочь. В Нидерландах многие убеждены, что столь строгое наказание было вынесено еще и потому, что Квинси зарабатывает большие деньги в Москве. Хотя, как свидетельствуют публикации в нидерландских газетах, собранная доказательная база не оставляет сомнений в виновности Промеса.

Совершивших хулиганские действия Александра Кокорина и Павла Мамаева мы осудили, а вот в отношении голландского легионера Промеса почему-то проявляем странную снисходительность. Даже призывы предоставить сидельцу российское гражданство звучали. Это по нашему законодательству невозможно. Необходима справка об отсутствии судимости от государства, чьим гражданином потенциальный россиянин являлся.

Как бы то ни было, но «Спартаку» придется еще долго обходиться без Промеса. Возможно, для «красно-белых», у которых и без того проблем хватает, это и к лучшему. Ведь с тем же «Зенитом» сумели сыграть без Квинси на равных!

Автор: Борис Ходоровский