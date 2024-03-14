Мурад Мусаев стал новым главным тренером футбольного клуба «Краснодар»

ТАСС, 14 марта. Мурад Мусаев назначен новым главным тренером футбольного клуба «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба «Краснодара».

Контракт с 40-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона. На этом посту он сменил серба Владимира Ивича, который был отправлен в отставку 13 марта.

12 марта «Краснодар» со счетом 0:2 проиграл подмосковным «Химкам» в матче первого этапа четвертьфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России и покинул розыгрыш турнира. До этого команда уступила «Ростову» (1:2) и сыграла вничью с казанским «Рубином» (1:1) в матчах Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), опустившись в турнирной таблице с первого места на второе.

Мусаев работал в системе «Краснодара» с 2005 по 2021 год. С июня 2020 года по апрель 2021-го был главным тренером команды. С 2021 по 2024 год Мусаев возглавлял азербайджанский «Сабах». В сезоне-2022/23 команда стала серебряным призером национального чемпионата.