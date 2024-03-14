Текущие события
Футбол. Кубок России
15:30
СКА-Хабаровск
Сочи
Футбол. Кубок России
18:00
Спартак
Оренбург
Футбол. Кубок России
18:00
Локомотив
Балтика
Футбол. Еврокубки
13.03
Атлетико
Интер
П 3:2
21
Футбол. Еврокубки
13.03
Боруссия Д
ПСВ
20
Футбол. Зарубежный
13.03
Борнмут
Лутон Таун
43
Футбол. Еврокубки
20:45
Вильярреал
Марсель
Футбол. Еврокубки
20:45
Рейнджерс
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:45
Вест Хэм
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
Милан
Футбол. Еврокубки
20:45
Виктория Пл
Серветт Ж
Футбол. Еврокубки
20:45
Фенербахче
Юнион
Футбол. Еврокубки
20:45
ПАОК
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:45
Фиорентина
Маккаби Хайфа
Футбол. Кубок России
13.03
Зенит
Динамо
20
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.03
Спартак
Факел
02
10.03
Локомотив
Сочи
22
10.03
Оренбург
Балтика
10
9.03
Динамо
Ахмат
20
9.03
Рубин
Пари Нижний Новгород
01
9.03
Урал
Зенит
14
8.03
Ростов
Краснодар
21
8.03
Крылья Советов
ЦСКА
02
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:23 (мск), источник: ТАСС

Мурад Мусаев стал новым главным тренером футбольного клуба «Краснодар»

Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 14 марта. Мурад Мусаев назначен новым главным тренером футбольного клуба «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба «Краснодара».

Контракт с 40-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона. На этом посту он сменил серба Владимира Ивича, который был отправлен в отставку 13 марта.

12 марта «Краснодар» со счетом 0:2 проиграл подмосковным «Химкам» в матче первого этапа четвертьфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России и покинул розыгрыш турнира. До этого команда уступила «Ростову» (1:2) и сыграла вничью с казанским «Рубином» (1:1) в матчах Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), опустившись в турнирной таблице с первого места на второе.

Мусаев работал в системе «Краснодара» с 2005 по 2021 год. С июня 2020 года по апрель 2021-го был главным тренером команды. С 2021 по 2024 год Мусаев возглавлял азербайджанский «Сабах». В сезоне-2022/23 команда стала серебряным призером национального чемпионата.

В следующем туре чемпионата России «Краснодар» на выезде сыграет с московским «Локомотивом».

Читайте также
Химки
2:0
Первый тайм: 1:0
Краснодар
 В WADA рассказали о проблемах с уликами против Тутберидзе
Пятикратная чемпионка России: рано или поздно это должно было случиться
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь