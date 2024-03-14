Мурад Мусаев стал новым главным тренером футбольного клуба «Краснодар»
Контракт рассчитан до конца текущего сезона.
Контракт рассчитан до конца текущего сезона.
ТАСС, 14 марта. Мурад Мусаев назначен новым главным тренером футбольного клуба «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба «Краснодара».
Контракт с 40-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона. На этом посту он сменил серба Владимира Ивича, который был отправлен в отставку 13 марта.
12 марта «Краснодар» со счетом 0:2 проиграл подмосковным «Химкам» в матче первого этапа четвертьфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России и покинул розыгрыш турнира. До этого команда уступила «Ростову» (1:2) и сыграла вничью с казанским «Рубином» (1:1) в матчах Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), опустившись в турнирной таблице с первого места на второе.
Мусаев работал в системе «Краснодара» с 2005 по 2021 год. С июня 2020 года по апрель 2021-го был главным тренером команды. С 2021 по 2024 год Мусаев возглавлял азербайджанский «Сабах». В сезоне-2022/23 команда стала серебряным призером национального чемпионата.
В следующем туре чемпионата России «Краснодар» на выезде сыграет с московским «Локомотивом».