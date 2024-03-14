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10:51 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Урала» Влут может сыграть в матче против «Спартака»

Нападающий проходит лечение в Екатеринбурге.

Урал
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нидерландский нападающий «Урала» Рай Влут может сыграть в матче 22-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком». Об этом ТАСС сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Он сейчас лечится в Екатеринбурге, — сказал Иванов. — Поедет на сборы, врачи говорят, что на матч со “Спартаком” он уже может быть готов. Конечно, после такой большой паузы ему будет тяжело против “Спартака”. Но мы надеемся на него, посмотрим, как он будет дальше готовиться».

Весной 2023 года Влута приговорили на родине к 2,5 года тюрьмы за ДТП в ноябре 2021 года, в котором погиб четырехлетний ребенок. «Хераклес», за который тогда играл футболист, разорвал с ним контракт. Летом 2022 года Влут перешел в казахстанскую «Астану», позднее — в «Урал». В мае 2023 года нидерландец перенес операцию на пяточной кости и с того момента на поле больше не выходил.

«Суд есть суд. Сейчас идет рассмотрение апелляции, оно идет очень долго. Мы не знаем, как оно завершится, потом будем разговаривать», — сказал Иванов.

В 15 матчах РПЛ Влут забил 4 мяча, а в 10 играх Фонбет — Кубка России — 3. Матч «Спартак» — «Урал» состоится в конце марта.

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