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10:54 (мск), источник: Sport24

Рябчук: В «Олимпиакосе» я делил позицию с Марсело! После этого меня тяжело напугать конкуренцией

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в интервью пресс-службе клуба заявил, что не боится конкуренции.

Спартак
Олимпиакос ППремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

— С возвращением в общую группу Тавареша конкуренция на твоей позиции станет еще выше.

— В прошлом году в «Олимпиакосе» я делил позицию с Марсело! После этого меня тяжело напугать конкуренцией. Все мы здесь, чтобы помогать «Спартаку». Я не влияю на выбор тренера, зато на свою работу — да.

— Марсело успел чему-то научить тебя?

— Мне кажется, это невозможно, ведь он уже родился таким. Совершенно другой уровень! Это сильнейший партнер, с которым я играл.

— Ты говорил, что тебе нравится давление. Не самое распространенное мнение.

— В большом клубе по-другому не может быть. Это же не игра в футбол с друзьями. Если ты стал частью команды, которая претендует на чемпионство, давление — постоянный спутник, ведь от тебя все время ждут побед. Это часть футбола, которая означает, что перед нами стоят высокие цели и мы сражаемся за что-то действительно ценное. Если ты к этому не готов, то не сможешь достичь важных результатов в карьере и в жизни.

Многое зависит от конкретного футболиста и его реакции. Я не только занимаюсь на поле, но и уделяю внимание психологическому аспекту, развиваю позитивное мышление. В футболе найдутся критики, даже если ты делаешь свою работу очень хорошо. Если стану реагировать на все мнения и высказывания со стороны, случится катастрофа. Я должен защищать себя от этого. «Спартак» ведь пригласил меня в команду не просто так. Значит, в клубе изучили мои качества и умения.

В текущем сезоне Олег Рябчук принял участие в 17 матчах и отдал 1 голевой пас.

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