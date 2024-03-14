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10:56 (мск), источник: Sport24

«Думал: деградирую. Меня подзагубило избыточное стремление». Вратарь ЦСКА Тороп — об отношении к отпуску

20-летний голкипер ЦСКА Владислав Тороп в интервью автору Sport24 Александру Муйжнеку рассказал, как изменил отношение к отпуску.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

— У вратарей, по сути, всегда две тренировки, когда у полевых одна. Чем больше повторений, тем выше класс. Так вот, после сознательного отдыха я иначе воспринимаю и рутинные повторения, и вообще какие-то удары.

— Прежде отпуск проводил иначе?

— Я садился на свой микросбор. Каждый день в течение месяца работал. Отдыхал три дня — и становилось плохо от ничегонеделания. Думал: «Деградирую. Не выйду завтра в футбол — все пропадет». Это постоянное избыточное стремление меня подзагубило — например, случались повреждения. Очень важен баланс, правильный отдых. А раньше, бывало, я этот баланс не соблюдал и изматывал себя работой, — рассказал Тороп.

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