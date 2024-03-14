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11:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Роман Шишкин: Черчесов — умный человек. Надеюсь, скоро всплывёт

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о Станиславе Черчесове.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

Ранее в СМИ появлялись слухи, что Черчесов может возглавить «Спартак» в случае увольнения Гильермо Абаскаля.

«Недавно смотрел его интервью. Он сам говорит, что тогда был другой Черчесов. Я с ним согласен. Тогда он поиграл и прожил много времени в Австрии. В “Спартаке” у нас была хорошая история — мы практически на флажке не стали чемпионами.

Тогда Станислав Саламович только знакомился с нашим чемпионатом как тренер. Потом он уехал за границу. Думаю, Черчесов много учился, анализировал. Он сам говорит, что сейчас стал другим. Саламыч умный человек. Наверняка у него сейчас есть предложения, но он выберет правильный вариант, который устроит его полностью. Пока он ушёл в тень. Надеюсь, скоро всплывёт (смеётся)», — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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