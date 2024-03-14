Защитник «Факела» Магаль: Второй раз обыграли «Спартак» и увидели — дело не в поле. Это детская отмазка

«Выиграть у “Спартака” два раза — это не удача. Думаете, два раза повезло? Один — окей, два — это не удача точно! Странно слышать от сильных футболистов, что может быть виновато поле — это детская отмазка. Я не обращаю на это внимание. Без разницы. Второй раз сыграли со “Спартаком” и увидели — дело не в поле!» — сказал Магаль корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.