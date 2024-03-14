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11:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Факела» Магаль: Второй раз обыграли «Спартак» и увидели — дело не в поле. Это детская отмазка

Защитник «Факела» Руслан Магаль поделился с «СЭ» впечатлениями от победы над «Спартаком» (2:0) в матче 20-го тура РПЛ.

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Выиграть у “Спартака” два раза — это не удача. Думаете, два раза повезло? Один — окей, два — это не удача точно! Странно слышать от сильных футболистов, что может быть виновато поле — это детская отмазка. Я не обращаю на это внимание. Без разницы. Второй раз сыграли со “Спартаком” и увидели — дело не в поле!» — сказал Магаль корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.

«Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей — 1 победа и 3 ничьих. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку в таблице чемпионата России.

Спартак
0:2
Первый тайм: 0:1
Факел
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