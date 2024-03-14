Макарчук: судья мог всё кратко объяснить в игре и до введения объявлений после VAR | Источник:

«На игроков судейское нововведение никак не влияет. Судья не объясняет как-то развёрнуто, а просто говорит: “Была рука, поэтому нет гола”. А нам судья мог всё кратко объяснить в игре или после матча ещё до введения этого правила», — сказал Макарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.