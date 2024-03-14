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14:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Макарчук: Судья мог всё кратко объяснить в игре и до введения объявлений после VAR

Защитник «Сочи» Артём Макарчук высказался о внедрении судейского эксперимента ФИФА и ИФАБ в российский футбол.

СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Макарчук: судья мог всё кратко объяснить в игре и до введения объявлений после VAR | Источник: Чемпионат.com

«На игроков судейское нововведение никак не влияет. Судья не объясняет как-то развёрнуто, а просто говорит: “Была рука, поэтому нет гола”. А нам судья мог всё кратко объяснить в игре или после матча ещё до введения этого правила», — сказал Макарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Со второй части нынешнего сезона на матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка страны арбитры публично объявляют свои решения после вмешательства VAR. Слова судей транслируются на весь стадион и в телевизионный эфир.

«Сочи» после 20 туров РПЛ сезона-2023/2024 располагается на последнем, 16-м месте в таблице.

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