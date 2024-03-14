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14:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин: Промес для «Спартака» — токсичный актив, проблема Абаскаля глубоко вторичная

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин высказался о проблемах «Спартака». В частности он затронул темы возможного увольнения Гильермо Абаскаля и уголовных дел Квинси Промеса в Нидерландах.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Уткин: Промес для «Спартака» — токсичный актив, проблема Абаскаля глубоко вторичная | Источник: Чемпионат.com

«Все сразу кинулись увольнять Гильермо Абаскаля, хотя по большому счёту не защищая Гильермо, он очень спорная сейчас фигура во всех отношениях, но самый-то главный вопрос в “Спартаке” — способны ли в команде играть без Промеса.

И кто допустил то, что вот ту ситуацию, которая существует вот сейчас. Когда у “Спартака” есть футболист, который не может в страну вернуться. Когда вернётся и как — неизвестно, в каком состоянии — тоже неизвестно, контракт у него заканчивается, с будущим у него серьёзные неясности.

Короче говоря, это называется токсичный актив. Можно как угодно относиться к тому, что Промес сделал для “Спартака”. По-моему, для “Спартака” сделал очень много. И действительно, с точки зрения спортивных результатов он, безусловно, легенда клуба. Но мы же говорим о будущем, о том, чтобы рассчитывать на человека, на футболиста в ближайшее время.

А как на это рассчитывать? Вот в чём вопрос. В данном случае проблема Абаскаля мне представляется вторичной. То есть она существует фоном, она реальная, но она, по-моему, глубоко вторичная», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

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