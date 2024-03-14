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17:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» — «Оренбург»: Угальде и Марин в старте, Джикия и Вера в запасе

Стали известны составы «Спартака» и «Оренбурга» на ответный матч ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Спартак
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Спартак»: Селихов, Зобнин, Чернов, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Умяров, Медина, Зиньковский, Соболев, Угальде.

Запасные: Максименко, Свинов, Джикия, Дуарте, Классен, Денисов, Тавареш, Зорин, Литвинов, Мартинс, Мозес, Игнатов.

«Оренбург»: Кеняйкин, Полуяхтов, Гойкович, Сиваков, Сидоров, Горбани, Прохин, Флорентин, Марин, Горлюк, Куэро.

Запасные: Ходанович, Хотулев, Башич, Мансилья, Воробьев, Малых, Обухов, Михайлов, Вера, Титков, Мартынов, Столбов.

Первый матч завершился победой «Оренбурга» со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 18:00 мск.

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