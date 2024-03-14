«Не я ответственный». Тренер «Спартака» Абаскаль — о ситуации с Квинси Промесом

«Команда не забивает после возобновления сезона? Конечно, голы приходят, когда ты создаёшь ситуации, создаёшь моменты. Мы потеряли Промеса, который был очень важен с точки зрения завершения и развития атаки. Он давал нам очень многое. Сейчас должны найти другие способы заменить его.



Как бы я объяснил действия Квинси Промеса? Не мне нужно отвечать. Не я ответственный. Кто‑то другой должен говорить об этом», — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».