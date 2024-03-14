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19:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Галицкий — не самодур. Если “Спартак” решит убрать Абаскаля, то есть два кандидата — Черчесов и Карпин». Мнение Орлова

Комментатор Геннадий Орлов — о последних событиях в российском футболе.

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«Галицкий — не самодур. Если “Спартак” решит убрать Абаскаля, то есть два кандидата — Черчесов и Карпин». Мнение Орлова | Источник: Спорт-Экспресс

Чалова в «Зените» не будет

— Хотел бы начать с новости, которую сегодня прочитал в российских СМИ. Точнее, с цитаты защитника ЦСКА Гайича. Он, в частности, заявил: «Чалов правильно сделал, отказавшись от перехода в “Зенит”. Это не совсем так. У меня другая информация. Все мы знаем о ситуации с Круговым, который заключил контракт с армейцами, но переход состоится только летом.

ЦСКА, насколько понимаю, хотел ускорить этот процесс, заполучить футболиста зимой. Существовал вариант, при котором Круговой мог сейчас отправиться в Москву, а Чалов в обратном направлении — в Санкт-Петербург, но, естественно, небесплатно. «Зенит» должен был заплатить за Федора определенную сумму. Питерцы на это не пошли. Они посчитали, что линия нападения в клубе и так хорошо укомплектована. Не факт, что Кассьерра уйдет летом. Есть Сергеев. Педро может при необходимости сыграть на острие, да и не стоит забывать об Артуре. Летом «Зенит» тоже, думаю, не вернется к кандидатуре Чалова.

Зачем «Спартак» опять ищет иностранного тренера? Есть Карпин, Черчесов

Накануне 20-го тура РПЛ я говорил, что «Спартак» по-прежнему в золотой гонке. Но это, подчеркну, было еще до матча с «Факелом». Сейчас я уже так не считаю. Да и в Абаскаля веры все меньше и меньше… Ташуев просто дал ему мастер-класс! «Факел» задавил москвичей прессингом, агрессией, борьбой на каждом участке поля. Красно-белые ничего не смогли этому противопоставить.

И теперь с новой силой пошли разговоры об отставке испанца. Такова участь каждого тренера «Спартака». Он всегда под лупой, под огромным давлением. Но я не понимаю, почему в московский клуб опять сватают иностранцев? То тренера «Браги», теперь еще и Ивича. Зачем? Не пора ли сделать ставку на тех, кто уже работал в клубе и добивался определенных результатов? Если и менять Абаскаля на кого-то, то для меня очевидны две кандидатуры — Карпин и Черчесов. Оба выигрывали с командой серебряные медали, оба прекрасно знают реалии российского футбола. Им не потребуется времени для раскачки, у каждого свой почерк.

Галицкий — не самодур, Ивич не подготовил команду к рестарту

Сергей Галицкий отправил Владимира Ивича в отставку. Не всем это решение показалось логичным. Но лично я не могу назвать владельца «Краснодара» самодуром. У него есть свое видение футбола. Своя философия. После того как «Краснодар» создал себе комфортный задел в золотой гонке, Ивич почему-то начал больше думать об обороне, о более прагматичном футболе. Думаю, это едва ли понравилось Галицкому. Но он до определенного времени терпел. Сейчас же, весной, мы увидели, что команда оказалась не готова к возобновлению сезона. Она совсем неубедительна, разбалансирована. Игроки никак не могут поймать игровой тонус, обрести уверенность в себе. Ситуация очень непростая. Галицкий решил сейчас пойти на радикальные меры. Что ж, это его право. Но получится ли у Мусаева? Честно говоря, пока несильно в это верится.

Артур пока не впечатляет

«Зенит» уверенно переиграл «Динамо» в Кубке России. Причем счет мог быть и крупнее. Вспомните спасения Лещука. У Мостового во втором тайме был отличный момент, когда он просто технически не исполнил — не покатил на дальнюю штангу Кассьерре.

В целом все закономерно. У «Динамо» не было баланса. Слишком авантюрно гости играли в обороне, слишком много свободных зон оставляли сзади. По сути, бело-голубые ничего не создали у ворот Адамова. Да, был один эпизод, когда Грулев в концовке пытался протолкнуть мяч в ворота. Но на этом все. «Зенит» оказался гораздо конкретнее и показал всю серьезность своих амбиций не только в Кубке, но и в чемпионате.

Вендел набирает кондиции от матча к матчу. Каким тяжелым он был в игре со «Спартаком» и как посвежел сейчас! Молодец. Профессионал, подвел себя должным образом к игре с «Динамо». Нет никаких вопросов и к Клаудиньо, Барриосу, Дугласу. То есть сейчас уже лидеры сине-бело-голубых находятся в хорошем игровом тонусе и не проседают функционально.

А вот Артур по-прежнему меня не убеждает, не делает, как говорится, разницу. Видимо, нужно еще время. Педро тоже, похоже, привыкает к холодной российской погоде. Не так свеж и ярок, как на сборах, хотя, безусловно, старается. Номер не отбывает. Бросилось в глаза, что Эракович пока тяжеловат.

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