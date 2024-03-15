В «Торпедо» работают над получением гражданства РФ украинским футболистом Червяковым

«Предлагали ли мы иностранным игрокам получить российское гражданство? Мы работаем над тем, чтобы Руслан Червяков получил российское гражданство и спортивное российское гражданство, — сказал Волнушкин. — Это две разные составляющие. Получится ли завершить все до конца сезона? Не готов утверждать. Это может помешать работе».