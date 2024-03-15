В «Торпедо» работают над получением гражданства РФ украинским футболистом Червяковым
Полузащитник выступает за московский клуб с августа 2023 года.
Полузащитник выступает за московский клуб с августа 2023 года.
МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Московский футбольный клуб «Торпедо» занимается вопросом получения гражданства РФ украинским полузащитником Русланом Червяковым. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент «Торпедо» Александр Волнушкин.
«Предлагали ли мы иностранным игрокам получить российское гражданство? Мы работаем над тем, чтобы Руслан Червяков получил российское гражданство и спортивное российское гражданство, — сказал Волнушкин. — Это две разные составляющие. Получится ли завершить все до конца сезона? Не готов утверждать. Это может помешать работе».
Червякову 19 лет, он выступает за «Торпедо» с августа 2023 года. В текущем сезоне футболист забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 8 матчах за «Торпедо».