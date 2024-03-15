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11:35 (мск), источник: ТАСС

Президент «Торпедо» объяснил начало сотрудничества с тренером Кононовым

Олег Кононов возглавил столичный клуб 17 января.

ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Главной причиной назначения Олега Кононова главным тренером московского футбольного клуба «Торпедо» является фундаментальность специалиста. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент «Торпедо» Александр Волнушкин.

Кононов стал главным тренером «Торпедо» 17 января. Контракт специалиста с клубом рассчитан на 2,5 года.

«Фундаментальный тренер, который знает и понимает, как выстраивать команду с интересным, ярким футболом, чтобы это было интересно нашим болельщикам, — сказал Волнушкин. — В матче с “Тюменью” (0:0) футбол был симпатичен в тех условиях, которые у нас есть: погодные условия, поле и остальное. Ребята показали очень качественный футбол, да, не забили, но это вопрос ежедневной работы на тренировках. Я думаю, что все будет нормально».

«Главная причина [назначения Кононова] в том, что у нас в стране не так много фундаментальных тренеров, которые готовы работать в таком масштабе, как он. Есть академия, в том числе методическая часть будет им обеспечиваться по развитию, как это было в “Краснодаре”. Это молодежная команда, вся клубная вертикаль будет строиться под его четким руководством. Требования к нашим молодым футболистам и требования к основной команде будут идентичны. Чтобы, переходя с уровня на уровень, футболист не испытывал никакого дискомфорта, все требования были одинаковы. Для этого мы с ним и сотрудничаем», — добавил Волнушкин.

Кононову 57 лет, ранее в России он возглавлял «Краснодар» (2013−2016), грозненский «Ахмат» (2017), тульский «Арсенал» (2018, 2022) и московский «Спартак» (2018−2019). Также специалист работал в украинских «Карпатах» (2008−2011) и латвийской «Риге» (2020). Вместе с «Краснодаром» Кононов стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2014/15. «Рига» под руководством Кононова в 2020 году стала чемпионом Латвии.

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