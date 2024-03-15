Президент «Торпедо» объяснил начало сотрудничества с тренером Кононовым

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Главной причиной назначения Олега Кононова главным тренером московского футбольного клуба «Торпедо» является фундаментальность специалиста. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент «Торпедо» Александр Волнушкин.

Кононов стал главным тренером «Торпедо» 17 января. Контракт специалиста с клубом рассчитан на 2,5 года.

«Фундаментальный тренер, который знает и понимает, как выстраивать команду с интересным, ярким футболом, чтобы это было интересно нашим болельщикам, — сказал Волнушкин. — В матче с “Тюменью” (0:0) футбол был симпатичен в тех условиях, которые у нас есть: погодные условия, поле и остальное. Ребята показали очень качественный футбол, да, не забили, но это вопрос ежедневной работы на тренировках. Я думаю, что все будет нормально».

«Главная причина [назначения Кононова] в том, что у нас в стране не так много фундаментальных тренеров, которые готовы работать в таком масштабе, как он. Есть академия, в том числе методическая часть будет им обеспечиваться по развитию, как это было в “Краснодаре”. Это молодежная команда, вся клубная вертикаль будет строиться под его четким руководством. Требования к нашим молодым футболистам и требования к основной команде будут идентичны. Чтобы, переходя с уровня на уровень, футболист не испытывал никакого дискомфорта, все требования были одинаковы. Для этого мы с ним и сотрудничаем», — добавил Волнушкин.