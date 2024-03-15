«Это катастрофа». Тимур Гурцкая — об увольнении Ивича из «Краснодара»

«Они сделали большую глупость. Хотя это товарищ наш Мурад Мусаев, но Ивича увольнение — это катастрофа вообще, то, что сделал “Краснодар”. Катастрофа для всего футбола? Я думаю, что да. Я думаю, что РПЛ потеряет яркую команду, которая могла на равных бороться с лидерами футбола России», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».