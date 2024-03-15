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11:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это катастрофа». Тимур Гурцкая — об увольнении Ивича из «Краснодара»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара».

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
«Это катастрофа». Тимур Гурцкая — об увольнении Ивича из «Краснодара» | Источник: Чемпионат.com

О расставании с сербским специалистом, занимавшим пост главного тренера первой команды «быков», краснодарский клуб объявил позавчера, 13 марта.

«Они сделали большую глупость. Хотя это товарищ наш Мурад Мусаев, но Ивича увольнение — это катастрофа вообще, то, что сделал “Краснодар”. Катастрофа для всего футбола? Я думаю, что да. Я думаю, что РПЛ потеряет яркую команду, которая могла на равных бороться с лидерами футбола России», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство. На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.

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