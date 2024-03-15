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11:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Хлусевич: Журналисты постоянно создают проблемы «Спартаку», но в команде всё хорошо

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об обсуждениях слухов вокруг красно-белых в СМИ.

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Хлусевич: журналисты постоянно создают проблемы «Спартаку», но в команде всё хорошо | Источник: Чемпионат.com

«Что касается всех новостей, которые появляются вокруг “Спартака”, то в каждой из них есть что-то положительное. Как раз лично я извлекаю только пользу от этого, концентрироваться на негативе вообще нет смысла. В команде ничего не обсуждается. Я не слежу за СМИ, поэтому без понятия, кто кого там критикует. У нас хорошая атмосфера в команде. С “Факелом” сыграли немного неудачно, но ничего страшного. В матче с “Оренбургом” мы реабилитировались, надо продолжать играть так, как мы играли во втором тайме.

В любом случае всё наладится, но я не могу сказать, что у “Спартака” всё плохо. Мы тренируемся, у нас хорошие условия. По-моему, если честно, это журналисты постоянно создают проблемы “Спартаку” (смеётся). Мы нашли крайнего, но на самом деле всё хорошо», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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