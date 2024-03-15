Бубнов: Угальде не стоит тех миллионов, которые за него заплатили

«Зиньковский провёл матч на приличном уровне. В отсутствие Промеса Антон взял на себя лидерские функции в атаке. Россиянин и моменты создавал для партнёров, и сам бил по воротам. А вот Угальде не впечатлил, сыграл довольно средне. Он не стоит тех миллионов, которые за него заплатили. Складывается ощущение, что “Спартак” опять кинули на деньги.



Ошибочность решения не выпускать Соболева в матче с “Факелом” показала встреча с “Оренбургом”. У “Спартака” небольшой выбор чистых форвардов, а Абаскаль маринует Александра на скамейке. В игре с “Оренбургом” он был очень полезен. Нужно и дальше ему доверять, даже после слабых встреч.



А вот у Джикии плачевная ситуация в “Спартаке”. Гильермо лишний раз показал, что Георгий ему не нужен. Логику в действиях испанца трудно проследить. Ну что мешало в этот раз выпустить российского защитника с первых минут?» — приводит слова Бубнова Sportbox.