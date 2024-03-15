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12:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Бубнов: Угальде не стоит тех миллионов, которые за него заплатили

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал игру некоторых футболистов «Спартака» в матче ¼ финала Фонбет Кубка России с «Оренбургом».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Бубнов: Угальде не стоит тех миллионов, которые за него заплатили | Источник: Чемпионат.com

Москвичи одержали победу со счётом 3:1 и вышли в полуфинал турнира. За красно-белых голами отметились Александр Соболев, Антон Зиньковский и Срджан Бабич, в составе «Оренбурга» отличился Мохаммад Горбани. Первая встреча завершилась победой «Оренбурга» — 1:0.

«Зиньковский провёл матч на приличном уровне. В отсутствие Промеса Антон взял на себя лидерские функции в атаке. Россиянин и моменты создавал для партнёров, и сам бил по воротам. А вот Угальде не впечатлил, сыграл довольно средне. Он не стоит тех миллионов, которые за него заплатили. Складывается ощущение, что “Спартак” опять кинули на деньги.

Ошибочность решения не выпускать Соболева в матче с “Факелом” показала встреча с “Оренбургом”. У “Спартака” небольшой выбор чистых форвардов, а Абаскаль маринует Александра на скамейке. В игре с “Оренбургом” он был очень полезен. Нужно и дальше ему доверять, даже после слабых встреч.

А вот у Джикии плачевная ситуация в “Спартаке”. Гильермо лишний раз показал, что Георгий ему не нужен. Логику в действиях испанца трудно проследить. Ну что мешало в этот раз выпустить российского защитника с первых минут?» — приводит слова Бубнова Sportbox.

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