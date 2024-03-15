De Telegraaf рассказала, где содержится Промес в ОАЭ: «Британский заключенный назвал тюрьмы Дубая “адом на земле” | Источник: Спорт-Экспресс

Сообщается, что футболиста содержат в тюремном комплексе полицейского участка Дубая. В учреждении подтвердили присутствии Промеса.

Утверждается, что у тюремных комплексов Дубая плохая репутация. Один из британских заключенных, ранее содержавшийся под арестом в ОАЭ, назвал свою камеру «адом на земле», поскольку там его кормили только хлебом и водой.

При этом De Telegraaf отмечает, что к Промесу, скорее всего, будут относиться лучше, поскольку он не совершал серьезных правонарушений внутри ОАЭ.

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.