Игрок «Арсенала» прокомментировал интерес «Реала» и МЮ к Нуралы Алипу

Источник: ФК "Зенит"

Ранее сообщалось, что испанский и английский клуб якобы интересовались защитником из Казахстана.

— Сейчас в российском футболе на слуху казахстанский защитник Нуралы Алип. Его «отправляли» и в мадридский «Реал», и в «Манчестер Юнайтед». Ты подкалывал его, когда «Спартак» побеждал «Зенит»?

— На эту тему у нас не было никаких шуток (смеется). Нурик — очень перспективный защитник, не зря к нему идет такой интерес. Может быть, не «Реал», но в Европе к нему есть определенный интерес. Видно, что он прибавляет, если продолжит в том же духе, то определенно уедет в чемпионат посильнее.

— Что о нем говорят в России?