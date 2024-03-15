Игрок «Арсенала» прокомментировал интерес «Реала» и МЮ к Нуралы Алипу

Ранее сообщалось, что испанский и английский клуб якобы интересовались защитником из Казахстана.
— Сейчас в российском футболе на слуху казахстанский защитник Нуралы Алип. Его «отправляли» и в мадридский «Реал», и в «Манчестер Юнайтед». Ты подкалывал его, когда «Спартак» побеждал «Зенит»?
— На эту тему у нас не было никаких шуток (смеется). Нурик — очень перспективный защитник, не зря к нему идет такой интерес. Может быть, не «Реал», но в Европе к нему есть определенный интерес. Видно, что он прибавляет, если продолжит в том же духе, то определенно уедет в чемпионат посильнее.
— Что о нем говорят в России?
— Из того, что я вижу, Сергей Богданович Семак хорошо отзывался о Нуралы, отмечая, что он сильно прибавил. Те же бразильцы «Зенита» хвалят его, поэтому похвала оправданная. Нурик — большой молодец, — заявил Зуев.
Нуралы Алип выступает за «Зенит» с 2022 года. Его текущее соглашение с петербуржцами действует до 30 июня 2025 года.