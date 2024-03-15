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21:19 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок «Арсенала» прокомментировал интерес «Реала» и МЮ к Нуралы Алипу

Игрок сборной Казахстана и тульского «Арсенала» Александр Зуев в интервью Meta-ratings.ru прокомментировал информацию об интересе «Реала» и «Манчестер Юнайтед» к защитнику питерского клуба и сборной Казахстана Нуралы Алипа, сообщают Vesti.kz.

Зенит
Реал
Манчестер ЮнайтедПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

Ранее сообщалось, что испанский и английский клуб якобы интересовались защитником из Казахстана.

— Сейчас в российском футболе на слуху казахстанский защитник Нуралы Алип. Его «отправляли» и в мадридский «Реал», и в «Манчестер Юнайтед». Ты подкалывал его, когда «Спартак» побеждал «Зенит»?

— На эту тему у нас не было никаких шуток (смеется). Нурик — очень перспективный защитник, не зря к нему идет такой интерес. Может быть, не «Реал», но в Европе к нему есть определенный интерес. Видно, что он прибавляет, если продолжит в том же духе, то определенно уедет в чемпионат посильнее.

— Что о нем говорят в России?

— Из того, что я вижу, Сергей Богданович Семак хорошо отзывался о Нуралы, отмечая, что он сильно прибавил. Те же бразильцы «Зенита» хвалят его, поэтому похвала оправданная. Нурик — большой молодец, — заявил Зуев.

Нуралы Алип выступает за «Зенит» с 2022 года. Его текущее соглашение с петербуржцами действует до 30 июня 2025 года.

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