Григорян: То ли Промес непроходимо глуп, то ли потерял интерес выступать за «Спартак»

«Я неоднократно говорил о том, что нужно отстать от Промеса, вернуть футболиста в Россию, и пусть играет. Да, он, безусловно глуп, но неимоверно талантлив. Из всех иностранцев, приезжавших к нам, он имел максимальную мотивацию играть в РПЛ. И очень много сделал для “Спартака”.

Однако после истории в Эмиратах пришлось задуматься. Теперь пытаюсь понять, то ли Промес непроходимо глуп, то ли просто потерял интерес выступать за российскую команду. Последняя его выходка стала сильнейшим ударом и по репутации «Спартака», и по репутации самого футболиста.

Оставлять ли игрока в Москве, если юристам удастся его вытащить? Я бы оставил, но только через определённую экзекуцию. Штрафами его не напугать. Но в хорошем мужском коллективе всегда есть способы привести в порядок отбившуюся овцу", — приводит слова Григоряна Livesport.

Напомним, ранее появилась информация, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля Промес не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ.