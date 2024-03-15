Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад
Кадис
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза
Лион
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эмполи
Болонья
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кельн
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
16.03
Мальорка
Гранада
Футбол. Зарубежный
16.03
Монца
Кальяри
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.03
Спартак
Факел
02
10.03
Локомотив
Сочи
22
10.03
Оренбург
Балтика
10
9.03
Динамо
Ахмат
20
9.03
Рубин
Пари Нижний Новгород
01
9.03
Урал
Зенит
14
8.03
Ростов
Краснодар
21
8.03
Крылья Советов
ЦСКА
02
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Григорян: То ли Промес непроходимо глуп, то ли потерял интерес выступать за «Спартак»

Бывший наставник ряда российских клубов Александр Григорян высказался о ситуации с задержанием в ОАЭ нидерландского нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

«Я неоднократно говорил о том, что нужно отстать от Промеса, вернуть футболиста в Россию, и пусть играет. Да, он, безусловно глуп, но неимоверно талантлив. Из всех иностранцев, приезжавших к нам, он имел максимальную мотивацию играть в РПЛ. И очень много сделал для “Спартака”.

Однако после истории в Эмиратах пришлось задуматься. Теперь пытаюсь понять, то ли Промес непроходимо глуп, то ли просто потерял интерес выступать за российскую команду. Последняя его выходка стала сильнейшим ударом и по репутации «Спартака», и по репутации самого футболиста.

Оставлять ли игрока в Москве, если юристам удастся его вытащить? Я бы оставил, но только через определённую экзекуцию. Штрафами его не напугать. Но в хорошем мужском коллективе всегда есть способы привести в порядок отбившуюся овцу", — приводит слова Григоряна Livesport.

Напомним, ранее появилась информация, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля Промес не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ.

Сообщалось, что Промес был задержан из-за оставления места ДТП. Общий срок тюремного приговора Промеса в Нидерландах — 7,5 года под стражей. Он был осуждён по делам о контрабанде крупной партии наркотиков и о поножовщине с двоюродным братом.

 Россиян будут унижать на Олимпиаде. Почему нашим спортсменам не стоит ехать
Майк Тайсон подерётся с блогером Джейком Полом! Что за безумие?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь