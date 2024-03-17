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11:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Идеальная кандидатура». Григорян назвал тренера, который подойдёт «Спартаку»

Бывший тренер ряда российских клубов Александр Григорян считает, что главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин — идеальная кандидатура на пост главного тренера московского «Спартака».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
«Идеальная кандидатура». Григорян назвал тренера, который подойдёт «Спартаку» | Источник: Чемпионат.com

«Знаю человека, которому идеально подойдёт “Спартак” со всеми его противоречиями и в руководстве, и в составе. Его зовут Валера Карпин. Просто идеально ляжет. Он с этим ромбиком играл, это осталось на всю жизнь. Он один из немногих, кто это понимает.

У меня играли ребята в Первой лиге, кто раньше находился в структуре “Спартака”. Я спрашиваю: “С кем у тебя ассоциируется “Спартак”?”. (Григорян показывает молчание, говоря за игроков. — Прим. “Чемпионата”). Говорю: “Ну с кем, что вообще такое “Спартак”? Они же немного вычурно говорят, что спартаковцы”. Только с подсказкой отвечают, что гладиатор. Если вернуться, то вот гладиатор для “Спартака”. Идеальная кандидатура», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio Show.

В данный момент «Спартак» возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль. В СМИ появлялась информация, что руководство красно-белых рассматривает вариант с заменой главного тренера.

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