«Идеальная кандидатура». Григорян назвал тренера, который подойдёт «Спартаку»

«Знаю человека, которому идеально подойдёт “Спартак” со всеми его противоречиями и в руководстве, и в составе. Его зовут Валера Карпин. Просто идеально ляжет. Он с этим ромбиком играл, это осталось на всю жизнь. Он один из немногих, кто это понимает.



У меня играли ребята в Первой лиге, кто раньше находился в структуре “Спартака”. Я спрашиваю: “С кем у тебя ассоциируется “Спартак”?”. (Григорян показывает молчание, говоря за игроков. — Прим. “Чемпионата”). Говорю: “Ну с кем, что вообще такое “Спартак”? Они же немного вычурно говорят, что спартаковцы”. Только с подсказкой отвечают, что гладиатор. Если вернуться, то вот гладиатор для “Спартака”. Идеальная кандидатура», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio Show.