Клаудиньо проголосовал на выборах президента России
Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо проголосовал в Санкт-Петербурге на выборах президента России.
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Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо проголосовал в Санкт-Петербурге на выборах президента России.
Футболист пришел голосовать на УИК для граждан без регистрации на территории РФ.
Напомним, что в феврале 2023 года Клаудиньо получил российское гражданство.
Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта.