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00:57 (мск), источник: Sport24

Клаудиньо проголосовал на выборах президента России

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо проголосовал в Санкт-Петербурге на выборах президента России.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь

Футболист пришел голосовать на УИК для граждан без регистрации на территории РФ.

Напомним, что в феврале 2023 года Клаудиньо получил российское гражданство.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта.

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