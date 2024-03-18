«Промес для нас уже родной человек, все ждут его» | Источник: Известия

Нынешний сезон крайне непросто складывается для московского «Спартака». Еще до зимней паузы из-за нестабильных результатов и скандалов с многолетними лидерами команды Георгием Джикией и Александром Соболевым постоянно возникали слухи об отставке главного тренера Гильермо Абаскаля. Следом добавились события вокруг другой звезды красно-белых Квинси Промеса — зимой суд Нидерландов приговорил его за участие в контрабанде кокаина к шести годам тюрьмы, а в конце февраля он не смог вылететь со «Спартаком» со сборов из Дубая в Москву, так как был задержан полицией ОАЭ, а сейчас может быть экстрадирован в Нидерланды.

В его отсутствие «Спартак» провел неплохой выездной матч чемпионата против петербургского «Зенита» (0:0), проиграл дома воронежскому «Факелу» (0:2) и с трудом прошел в Кубке России «Оренбург», победив в ответном матче (3:1) после поражения в первом (0:1). Это позволило команде пробиться в полуфинал «Пути РПЛ» Кубка, где в апреле она встретится с «Зенитом». В чемпионате России красно-белые за десять туров до финиша на семь очков отстают от третьего места.

В интервью «Известиям» один из лидеров полузащиты команды Руслан Литвинов рассказал об обстановке внутри коллектива в связи с ситуацией с Промесом, слухах об отставке Абаскаля, постоянных скандалах вокруг «Спартака» и причинах неудач команды в течение последнего года.

«Я не знаю, когда у “Спартака” было спокойное время»

— Насколько без Промеса стала другой атмосфера в команде?

— Честно говоря, не знаю, что сказать на этот вопрос. Квинси для нас — один из лидеров команды. Мы ждем его домой. И это правда. Все вопросы по поводу этой темы — скажу откровенно, устали мы уже от них (улыбается).

— Морально всё это давит на команду?

— Да нет, не давит. Все спокойно к этому относятся. Понимаем, что клуб делает всё, что может. Все стараются помочь Квинси, чтобы он быстрее вернулся. Мы не знаем никакой достоверной информации по поводу его ситуации, чтобы как-то обсуждать это. Все же узнают какие-то подробности, вычитывая это из СМИ. Игроки «Спартака» в этом смысле в том же положении, что и вы, и все болельщики. Поэтому не могу даже что-то определенное сказать о ситуации с Промесом, поскольку не знаю всех подробностей. Лично я даже не был свидетелем того, как его задержали в Эмиратах, поскольку улетел оттуда раньше всех из-за травмы. Так что толком не знаю, что там и как.

— При этом вы неплохо справились в выездной игре с «Зенитом» и без Промеса. За счет чего это удалось?

— У нас всё-таки команда из 30 человек, а не одного. Все готовы в любой момент выйти на поле, помочь команде. В «Спартаке» высокая конкуренция. Просто в ситуации с Промесом дело в другом: он для нас уже родной человек, в нашей семье спартаковской уже давно. Все его ждут и хотят, чтобы у него там всё спокойно прошло.

— Много в последние месяцы разговоров о возможной отставке Гильермо Абаскаля. Есть ощущение, что не выиграй вы у «Оренбурга», то в паузу на игры сборных могли начать тренироваться под руководством нового тренера?

— Честно говоря, нет. Мы не обсуждаем это внутри команды. Бились за результат, пытались добиться успеха. В СМИ пишут на этот счет много чего, но мы не обращаем на это внимания. Почти все у нас не в первый год в «Спартаке» и понимают, какой ажиотаж вокруг клуба и команды. И что в такие моменты обсуждается больше не футбол, а то, что вокруг футбола. Поэтому даже сейчас, когда мы победили «Оренбург» и прошли дальше в Кубке, приходится отвечать на вопросы про ту же ситуацию с Промесом (улыбается).

— За три сезона вашей игры в основе «Спартака» это самый тяжелый период в плане давления на команду со стороны общественности?

— Да нет. У нас было много историй, много негатива. Ну это же всегда вокруг «Спартака». Я не знаю, когда у «Спартака» было спокойное время, чтобы никто ничего не обсуждал вокруг нашего клуба, чтобы негатива вокруг него не было.

— Не знаю, может быть, во времена СССР. Я, правда, тогда еще не родился, поэтому не могу наверняка утверждать.

— Ну вот, я тоже не родился тогда (смеется). Не жил там, поэтому ничего не могу сказать. Знаю только, что всё то время, пока я нахожусь в клубе, вокруг него постоянно есть какие-то новости. Это уже даже не удивляет.

— Нет ощущения, что из-за такого давления у «Спартака» много лет крайне нестабильные результаты?

— Нет-нет, ребята уже давно спокойно к этому относятся. И даже не обсуждают в раздевалке. Тем более во время игры. Когда выходим на поле, у нас задача одна — победить и радовать своих болельщиков.

«Хотелось бы выходить на поле с первых минут»

— Вы из-за травм в последние полгода не так много играли. Сейчас можно сказать, что полностью восстановились?

— Если говорить о физическом состоянии, то пока тяжеловато приходится. Потому что нужен игровой тонус. И для этого мне надо пройти несколько этапов подготовки восстановления. Но сейчас как раз пауза на игры сборных — есть время подготовиться и восстановиться на 100%, чтобы играть каждый матч по 90 минут. А то пока в марте только выходил на замену во втором тайме. А хотелось бы выходить на поле с первых минут.

— Это ведь всё последствия той травмы, из-за которой не смогли поехать в сборную в сентябре?

— Да, весь первый круг чемпионата России я чувствовал себя не до конца хорошо. Травма эта длилась долго. Но недавно на сборах по итогам всех осмотров обсудили с врачами и тренером по физподготовке и решили, что надо взять паузу. Поэтому уехал со сборов раньше. Теперь могу сказать, что впервые за долгое время чувствую себя максимально хорошо, никаких проблем нет. Но теперь нужно набрать форму. И для этого очень кстати наступившая пауза в сезоне. Надеюсь, к возобновлению чемпионата последствия этой травмы окончательно будут преодолены.

— Есть вера, что после паузы «Спартак» способен побороться за победу в Кубке России и вернуться в гонку за медали чемпионата?

— Мы всегда верим только в лучшее и всегда стараемся ставить максимальные цели. Что-то большее говорить об этом не вижу смысла, потому что все это сразу воспринимают как какие-то громкие слова. У нас цели и задачи всегда максимальные. Поэтому будем стараться, биться и побеждать.

— В 2022 году в первые полгода работы Абаскаля «Спартак» круто играл и, казалось, может побиться с «Зенитом» за чемпионство. Почему в последний год команда не может стабильно выдавать такие же результаты?

— Я думаю, в истории каждой большой команды происходит становление. У нас много молодых игроков, и надо пройти все этапы становления. Может быть, мы где-то не смогли удержать тот уровень, который был в первой части прошлого сезона и давал шансы биться за первое место. Но постепенно из года в год набираемся опыта и спустя какое-то время должны подняться на уровень, когда без проблем сможем бороться за самые высокие места.

— Вы в 22 года после победы в Кубке России и бронзы чемпионата еще относите себя к молодым игрокам?