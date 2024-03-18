Текущие события
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
Шинник
Футбол. Первая лига
15:00
Ленинградец
Енисей
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Нефтехимик
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
Алания
Футбол. Первая лига
17:30
Акрон
Сокол
Футбол. Первая лига
18:00
СКА-Хабаровск
Торпедо
Футбол. Первая лига
18:00
Арсенал
Волгарь
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Кубань
Футбол. Первая лига
19:30
КАМАЗ
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
17.03
Атлетико
Барселона
03
Футбол. Зарубежный
17.03
Монпелье
ПСЖ
26
Футбол. Зарубежный
17.03
Интер
Наполи
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.03
Спартак
Факел
02
10.03
Локомотив
Сочи
22
10.03
Оренбург
Балтика
10
9.03
Динамо
Ахмат
20
9.03
Рубин
Пари Нижний Новгород
01
9.03
Урал
Зенит
14
8.03
Ростов
Краснодар
21
8.03
Крылья Советов
ЦСКА
02
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:17 (мск), источник: Чемпионат.com

На бывшей базе «Факела» обнаружили взрывное устройство

На бывшей тренировочной базе футбольного клуба «Факел» в Воронеже было обнаружено взрывное устройство и обломки беспилотника, информирует телеграм-канал «Мутко против».

ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
На бывшей базе «Факела» обнаружили взрывное устройство — источник | Источник: Чемпионат.com

Согласно сведениям источника, пугающая находка на базе «Факела» была обнаружена утром 15 марта. На место оперативно вызвали сотрудников спецслужб, которые разминировали и изъяли взрывное устройство.

Ранее «Факел» переехал с базы на Кленовой улице в новый тренировочный лагерь, а местное правительство планировало сделать капитальный ремонт старой базы футбольного клуба.

После 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Факел» располагается на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем матче внутреннего первенства воронежская команда сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.

 Россиян будут унижать на Олимпиаде. Почему нашим спортсменам не стоит ехать
Майк Тайсон подерётся с блогером Джейком Полом! Что за безумие?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь