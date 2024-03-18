На бывшей базе «Факела» обнаружили взрывное устройство — источник | Источник: Чемпионат.com

Согласно сведениям источника, пугающая находка на базе «Факела» была обнаружена утром 15 марта. На место оперативно вызвали сотрудников спецслужб, которые разминировали и изъяли взрывное устройство.

Ранее «Факел» переехал с базы на Кленовой улице в новый тренировочный лагерь, а местное правительство планировало сделать капитальный ремонт старой базы футбольного клуба.