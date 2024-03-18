«Спартак» сыграет с «Нефтчи» 23 марта в Баку | Источник:

Игра состоится 23 марта на стадионе «Нефтчи Арена» в Баку. Начало — в 17.00 мск.

«Спартак» после 20 туров РПЛ набрал 31 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице. В 22-м туре московский клуб примет «Урал».