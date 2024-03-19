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10:53 (мск), источник: ТАСС

Шабаров: Тренер «Спартака» Абаскаль высоко оценил уровень футболиста Быковского

Игрок по итогам прошлого сезона Молодежной футбольной лиги стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 17 мячей в 18 матчах.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль хорошо отзывается о форварде красно-белых Артеме Быковском. Об этом ТАСС рассказал старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров.

Быковский по итогам прошлого сезона Молодежной футбольной лиги (МФЛ) стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 17 мячей в 18 матчах. Он заменил на мартовском сборе молодежной сборной России нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, который получил повреждение.

«Артем Быковский был уже в юношеских сборных, ездил с нами в Белоруссию в 2021 году, — сказал Шабаров. — Мы уже с ним знакомы, как и он с нами. В прошлом году он провел неплохо сезон за молодежку “Спартака”, стал лучшим бомбардиром, поэтому сейчас был привлечен к тренировкам с основной командой. Мы разговаривали с Гильермо Абаскалем, он высоко оценил его компетенцию на сегодняшний день. Но так как в “Спартаке” создана вторая команда, то он будет выступать там».

«У нас на позиции центрального нападающего серьезная конкуренция. Есть Александр Кокшаров, неплохо периодами выступает Александр Чупаев в “Динамо”, есть Павел Мелешин, Кирилл Никишин. В команде есть группа ребят 2005 года, для которых эта поездка станет проверкой, а для нас пониманием конкурентоспособности футболистов в нашей команде, где есть игроки 2004 года», — добавил старший тренер молодежной сборной России.

Шабаров объяснил, почему не вызвал нападающего московского «Спартака Павла Мелешина, который зимой перешел на правах аренды в минское “Динамо”. “К сожалению, он практически не играл год. В марте прошлого года, когда мы его вызывали, он прошел все сборы со “Спартаком”, проведя ряд игр на предсезонных турнирах, был в хорошей форме, что показали матчи против минского “Динамо” и команды Узбекистана, где он забивал, — отметил Шабаров. — Но в июне, когда он приехал в сборную без игровой практики в клубе, это был совсем другой футболист. А после того сбора он еще по сути семь месяцев не играл. Сейчас он только начал получать игровую практику в Белоруссии, которая ему, я надеюсь, позволит шагнуть вперед в своем развитии. Без сомнения, следим за ним, но сейчас есть футболисты, например, Быковский, которые заслужили получить свой шанс”.

Задачи на сбор

В состав молодежной сборной России на мартовский сбор попал полузащитник «Спартака» Даниил Зорин, который не принимал участия в матчах команды во второй части сезона.

«Почему вызвали Зорина, который не играл? Потому что Зорин хорошо провел тот год, играл, плюс он хорошо проявлял себя за сборную, — сказал Шабаров. — В зимнюю паузу во время предсезонных сборов он получал игровое время, например, на Зимнем кубке РПЛ (Российской премьер-лиги — прим. ТАСС). Сейчас период времени без игровой практики недостаточно большой, чтобы потерять всю форму, он еще в неплохом тонусе».

«Такая же ситуация была с [вратарем “Локомотива”] Даней Худяковым, на которого мы рассчитываем. Он один из наших основных вратарей. Но когда он в июне приехал, отсидев несколько месяцев без игровой практики, то мы видели, как на него это повлияло. Во время зимних сборов он играл в товарищеских матчах и выглядел неплохо, что дало нам основание пригласить его. Как он воспользуется этим шансом, зависит от него», — добавил старший тренер молодежной сборной России.

У молодежной сборной России запланировано три матча в Уругвае. 21 марта состоится игра против молодежной команды Уругвая, 23 марта — против «Насьоналя» (игроки до 21 года), 25 марта — против команды «Монтевидео Сити Торке» (игроки до 21 года).

«Задачи все те же — проверить свой уровень на фоне такого соперника. Команда Уругвая является чемпионом мира среди молодежных сборных. Думаю, что лучше соперника, чтобы проверить свои силы, не найти. Параллельно мы решаем и другие задачи, например, смотрим футболистов, которые впервые приглашены в сборную, таких как Стас Пузанов из “Краснодара”. Давно хотели его посмотреть, но не получалось, так как у него была травма. Второй игрок — Матвей Бардачев из “Зенита”. Он неплохо себя зарекомендовал в клубе, тренируется с первой командой, прошел с ней все сборы, был одним из основных игроков в юношеской сборной 2006 года», — заключил Шабаров.

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