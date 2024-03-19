Тренер сборной Нидерландов высказался о поддержке футболистами Промеса

Ранее игрок сборной Нидерландов Мемфис Депай в социальных сетях выражал поддержку Промесу, с которым дружит. «Я бы сам так не поступал. Я не говорил об этом с Мемфисом. Иногда можно немного облегчить себе жизнь, не делая подобных вещей», — заявил Куман. По его мнению, такое поведение может вызвать критику. Специалист посоветовал футболистам держаться подальше от дела Промеса.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Отмечалось, что задержание было связано с возможностью дальнейшей экстрадиции футболиста в страну.