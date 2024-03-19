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10:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер сборной Нидерландов высказался о поддержке футболистами Промеса

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о поддержке футболистами задержанного в Дубае форварда московского «Спартака» Квинси Промеса. Его слова приводит De Telegraaf.

Спартак
НидерландыПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Ранее игрок сборной Нидерландов Мемфис Депай в социальных сетях выражал поддержку Промесу, с которым дружит. «Я бы сам так не поступал. Я не говорил об этом с Мемфисом. Иногда можно немного облегчить себе жизнь, не делая подобных вещей», — заявил Куман. По его мнению, такое поведение может вызвать критику. Специалист посоветовал футболистам держаться подальше от дела Промеса.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Отмечалось, что задержание было связано с возможностью дальнейшей экстрадиции футболиста в страну.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом. 29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее уточнялось, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ, его должны были наказать денежным штрафом.

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