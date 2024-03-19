«Спартак» будет готовиться к матчу с «Нефтчи» на базе в Тарасовке

По информации источника, команда Абаскаля проведёт там мини-сбор по решению тренерского штаба. Практически все футболисты готовы сыграть с «Нефтчи», за исключением полузащитника Тео Бонгонда, который пока не тренируется в общей группе. Напомним, товарищеский матч между азербайджанским «Нефтчи» и московским «Спартаком» состоится 23 марта на «Нефтчи Арене» в Баку. Игра начнётся в 17:00 по московскому времени.

Отметим, что в июле 2023 года «Спартак» и «Нефтчи» заключили соглашение о спортивном сотрудничестве сроком на два года. Также летом 2023-го красно-белые в товарищеском матче, который проходил в Москве, победили «Нефтчи» со счётом 2:0. На данный момент после 20 туров РПЛ «Спартак» располагается на шестом месте с 31 очком. Лидирует в чемпионате «Зенит» с 40 очками, а его ближайшими преследователями являются «Краснодар» (39) и «Динамо» (38). «Нефтчи» после 27 сыгранных матчей азербайджанского чемпионата располагается на третьем месте с 40 очками.