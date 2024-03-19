Геннадий Орлов высказался о шансах «Динамо» на чемпионский титул в РПЛ

«Выглядит ли “Динамо” командой, которая до финишной черты может конкурировать с “Зенитом”? Почему с “Зенитом”? Они будут бороться за золотые медали. Мы не знаем, кто ещё может бороться, и поэтому так не надо говорить, что все должны тянуться до “Зенита”. Нет-нет, “Зенит” неизвестно как сам будет играть. А концовка была валидольная, сейчас “Динамо. Три центральных защитника, пять защитников устроил в конце Семак, спасая очки. То есть всё очень такое в игре непостоянное, а “Динамо”…



Ну, я всё-таки слышал фразу из уст Марцела Лички, он сказал, что “Зенит” нас переиграл по всем статьям, это признание. И вот эти коридоры, которые были, особенно в первом тайме, для Кассьерры и для Мостового, ну, это же просчёт тактический. То есть было куда бежать, надо было только хорошо реализовывать и делать туда передачи”, — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала “Такой футбол”.