Игрок «Нефтехимика» Максим Петров: В золотой гонке симпатизирую «Краснодару»

«Интересный чемпионат получается. Давно такого не было, потому что обычно “Зенит” побеждает с большим отрывом. Тем интереснее за этим наблюдать. В золотой гонке симпатизирую “Краснодару”. Там очень хорошая команда, молодая, быстрая, амбициозная.



Он [ “Локомотив”] неплохо идёт. Хорошо играет в атаке. Над реализацией надо поработать, и железнодорожники смогут подтянуться наверх. Не всё пока получается, но команда играет неплохо, создаёт много моментов. На это интересно смотреть», — приводит слова Петрова «Евро-Футбол. Ру».