Игрок «Нефтехимика» Максим Петров: В золотой гонке симпатизирую «Краснодару»

«Интересный чемпионат получается. Давно такого не было, потому что обычно “Зенит” побеждает с большим отрывом. Тем интереснее за этим наблюдать. В золотой гонке симпатизирую “Краснодару”. Там очень хорошая команда, молодая, быстрая, амбициозная.
Он [ “Локомотив”] неплохо идёт. Хорошо играет в атаке. Над реализацией надо поработать, и железнодорожники смогут подтянуться наверх. Не всё пока получается, но команда играет неплохо, создаёт много моментов. На это интересно смотреть», — приводит слова Петрова «Евро-Футбол. Ру».
Максим Петров перешёл из московского «Локомотива» в нижнекамский «Нефтехимик» в июне 2023 года. Сумма трансфера составила € 30 тыс. На данный момент «Локомотив» располагается на пятой строчке таблицы РПЛ с 32 очками, набранными в 20 встречах. Возглавляющий таблицу «Зенит» имеет в активе 40 очков при аналогичном количестве встреч. «Краснодар» отстаёт от лидера на одно очко.