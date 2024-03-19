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11:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Нефтехимика» Максим Петров: В золотой гонке симпатизирую «Краснодару»

23-летний полузащитник «Нефтехимика» Максим Петров, игравший ранее за московский «Локомотив», высказался о нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги и оценил выступление своей бывшей команды.

Локомотив
Краснодар
НефтехимикПремьер-лига: таблица и календарь
Игрок «Нефтехимика» Максим Петров: в золотой гонке симпатизирую «Краснодару» | Источник: Чемпионат.com

«Интересный чемпионат получается. Давно такого не было, потому что обычно “Зенит” побеждает с большим отрывом. Тем интереснее за этим наблюдать. В золотой гонке симпатизирую “Краснодару”. Там очень хорошая команда, молодая, быстрая, амбициозная.

Он [ “Локомотив”] неплохо идёт. Хорошо играет в атаке. Над реализацией надо поработать, и железнодорожники смогут подтянуться наверх. Не всё пока получается, но команда играет неплохо, создаёт много моментов. На это интересно смотреть», — приводит слова Петрова «Евро-Футбол. Ру».

Максим Петров перешёл из московского «Локомотива» в нижнекамский «Нефтехимик» в июне 2023 года. Сумма трансфера составила € 30 тыс. На данный момент «Локомотив» располагается на пятой строчке таблицы РПЛ с 32 очками, набранными в 20 встречах. Возглавляющий таблицу «Зенит» имеет в активе 40 очков при аналогичном количестве встреч. «Краснодар» отстаёт от лидера на одно очко.

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