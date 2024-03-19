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11:14 (мск), источник: Sports

Канчельскис о «Краснодаре»: Он отдалился от чемпионства не после увольнения Ивича, а в начале сезона. Я еще тогда говорил, что «Зенит» будет первым

Андрей Канчельскис высказался об увольнении Владимира Ивича из «Краснодара».

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Краснодар"

Краснодарский клуб занимает 2-е место в Мир РПЛ с 39 очками после 20 матчей. Лидирует «Зенит» с 40 баллами.

При этом на зимний перерыв «Краснодар» под руководством сербского специалиста ушел лидером лиги. В двух матчах после перерыва клуб набрал 1 очко — ничья с «Рубином» (1:1) и поражение от «Ростова» (1:2).

«“Краснодар” отдалился от чемпионства не после увольнения Ивича, а еще в начале сезона. Я еще тогда говорил, что “Зенит” будет первым, а потом уже все остальные.

После Питера за второе место будут бороться “Краснодар”, “Динамо”, “Спартак” и “Локомотив”. Ничего удивительного. Хорошо, что краснодарцы дают бой, сопротивляются, играют до конца и не сдаются. Это хорошо. Есть сдвиги, так скажем», — сказал Канчельскис.

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