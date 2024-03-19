Канчельскис о «Краснодаре»: Он отдалился от чемпионства не после увольнения Ивича, а в начале сезона. Я еще тогда говорил, что «Зенит» будет первым

При этом на зимний перерыв «Краснодар» под руководством сербского специалиста ушел лидером лиги. В двух матчах после перерыва клуб набрал 1 очко — ничья с «Рубином» (1:1) и поражение от «Ростова» (1:2).

«“Краснодар” отдалился от чемпионства не после увольнения Ивича, а еще в начале сезона. Я еще тогда говорил, что “Зенит” будет первым, а потом уже все остальные.



После Питера за второе место будут бороться “Краснодар”, “Динамо”, “Спартак” и “Локомотив”. Ничего удивительного. Хорошо, что краснодарцы дают бой, сопротивляются, играют до конца и не сдаются. Это хорошо. Есть сдвиги, так скажем», — сказал Канчельскис.