Сенников: В ближайших турах «Локомотив» доберёт свои очки, состав у команды хороший

«У “Локомотива” неудачный старт по результату, но проиграли только одну игру. Не вижу ничего критичного. Был очень плохой первый тайм с “Динамо”, но проиграли по делу. Во втором же тайме вышла хорошая замена. Видно, что у команды есть потенциал и хороший резерв, который может усилить.



В игре с “Сочи” была похожая ситуация, но пропустили ненужный гол и удаление повлияло на ход игры. В конце уже не смогли дожать, хотя было много моментов. В Кубке с “Балтикой” была ровная игра. Просто не смогли выиграть серию пенальти.



Если бы проиграли три игры, тогда можно было бы переживать. Проиграли сильному сопернику — “Динамо”. Не вижу, что “Локомотив” может просесть по игре. Состав у них хороший, игроки набирают форму. В ближайших турах доберут свои очки», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.