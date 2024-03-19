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12:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Сенников: В ближайших турах «Локомотив» доберёт свои очки, состав у команды хороший

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался об игре железнодорожников после возобновления сезона.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Сенников: в ближайших турах «Локомотив» доберёт свои очки, состав у команды хороший | Источник: Чемпионат.com

«У “Локомотива” неудачный старт по результату, но проиграли только одну игру. Не вижу ничего критичного. Был очень плохой первый тайм с “Динамо”, но проиграли по делу. Во втором же тайме вышла хорошая замена. Видно, что у команды есть потенциал и хороший резерв, который может усилить.

В игре с “Сочи” была похожая ситуация, но пропустили ненужный гол и удаление повлияло на ход игры. В конце уже не смогли дожать, хотя было много моментов. В Кубке с “Балтикой” была ровная игра. Просто не смогли выиграть серию пенальти.

Если бы проиграли три игры, тогда можно было бы переживать. Проиграли сильному сопернику — “Динамо”. Не вижу, что “Локомотив” может просесть по игре. Состав у них хороший, игроки набирают форму. В ближайших турах доберут свои очки», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В 22-м туре РПЛ «Локомотив» сыграет с «Краснодаром» (31 марта), следом встретятся с «Ахматом» (7 апреля), а потом проведут матч с ЦСКА (13 апреля).

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