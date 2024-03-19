Титов: Надеюсь, в оставшихся матчах РПЛ у «Спартака» будут только победы

«В оставшихся матчах нужно стараться побеждать. Но если будут такие игры, как с “Факелом”, то ни в какие ворота не лезут качество и желание команды. Болельщики были расстроены после того матча. Я надеюсь, что у команды в РПЛ будут только победы. Почему команда неудачно начала весеннюю часть сезона? Не могу судить, это вопрос к тренерскому штабу. У меня нет ответа на вопрос», — приводит слова Титова Metaratings.