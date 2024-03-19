Титов: Пусть Абаскаль доработает до конца сезона, потом по результатам будете судить

«“Спартак” — отдельная история, каждый матч, как на пороховой бочке. Учитывая, что играть осталось два месяца до конца РПЛ, то пусть Абаскаль дорабатывает, потом по результатам будете судить. Волна критики огромная. Есть ещё большой фактор отсутствия Квинси Промеса. Он лидер, человек, который делает результат, а его сегодня нет. Здесь есть проблема для команды. Надеюсь, что Промес решит свои проблемы и вернётся обратно, и команда тоже», — приводит слова Титова Metaratings.