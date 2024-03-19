Андрей Тихонов — о Промесе: По-футбольному это потеря, но закон есть закон

«Квинси — огромная потеря. Но он сам виноват. Убеждать с места аварии… Не думаю, что руководство “Спартака” не знало о возможных последствиях. Может, если бы не эта авария, он сейчас выходил бы на поле. По-футбольному это большая потеря. Но закон есть закон», — сказал Тихонов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.