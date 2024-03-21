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13:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Угальде — о «Спартаке»: Я очень доволен, что перешёл в этот клуб

Коста-риканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде заявил, что не жалеет о переходе в российский клуб.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Угальде — о «Спартаке»: я очень доволен, что перешёл в этот клуб | Источник: Чемпионат.com

«Я чувствую себя очень хорошо, нас здесь семь или восемь игроков, с которыми мы общаемся, плюс главный тренер — испанец. Я чувствую себя как дома, я очень доволен своим решением. Город и клуб впечатляют», — приводит слова Угальде ESPN.

21-летний нападающий перешёл в «Спартак» из «Твенте» в конце минувшего января. В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 28 матчах во всех турнирах за «Твенте», в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. За «Спартак» костариканец успел провести три матча. Результативными действиями в красно-белой футболке Манфред не отметился.

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