Тренер «Зенита» Семак рассказал о травме Мостового, полученной в сборной России

«Что касается Андрея Мостового, он еще не прибыл, завтра будет в расположении клуба. Мы уже посмотрим, насколько серьезная травма, — сказал Семак. — То, что я знаю на сегодня, она позволит ему быть в строю к возобновлению чемпионата. Но, опять же, это предварительно».