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13:52 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Зенита» Семак рассказал о травме Мостового, полученной в сборной России

По мнению специалиста, игрок будет готов к возобновления чемпионата страны.

Зенит
РоссияПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой, получивший повреждение в расположении сборной России по футболу, предварительно будет готов к возобновлению Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

20 марта главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил журналистам, что Мостовой из-за повреждения голеностопа уехал в расположение клуба.

«Что касается Андрея Мостового, он еще не прибыл, завтра будет в расположении клуба. Мы уже посмотрим, насколько серьезная травма, — сказал Семак. — То, что я знаю на сегодня, она позволит ему быть в строю к возобновлению чемпионата. Но, опять же, это предварительно».

В первом матче после возобновления РПЛ после паузы на матчи сборных «Зенит» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 30 марта.

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