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13:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ахметов: «Црвена Звезда» — команда уровня Лиги чемпионов

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал о подготовке к товарищескому матчу с «Црвеной Звездой».

Црвена Звезда
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: AP 2023

— Бывали ли вы в Сербии? Какие ожидания от матча, что знаете о «Црвене Звезде»?

— В Сербии не был. «Црвена Звезда» — команда уровня Лиги чемпионов, поэтому игра будет очень хорошей, очень тяжелой. Готовимся, настраиваемся на тяжелый матч. Считаю, что каждый хочет себя проявить, поэтому едем с мыслями о победе.

Матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» пройдет 23 марта на стадионе «Райко Митич» и начнется в 21.00 мск.

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