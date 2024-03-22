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15:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» представил список игроков, которые отправятся на матч с «Нефтчи»

Московский «Спартак» представил список футболистов, которые отправятся в Азербайджан на товарищеский матч с «Нефтчи».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
«Спартак» представил список игроков, которые отправятся на матч с «Нефтчи» | Источник: Чемпионат.com

Встреча состоится 23 марта на «Нефтчи Арене» в Баку и начнётся в 17:00 по московскому времени.

Список игроков «Спартака» на матч с «Нефтчи».

Вратари: Илья Свинов, Александр Селихов, Илья Тихомиров.

Защитники: Даниил Денисов, Георгий Джикия, Леон Классен, Павел Маслов, Томаш Тавареш, Никита Чернов, Дмитрий Иванников.

Полузащитники: Тео Бонгонда, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Егор Гуляев, Максим Никифоров, Антон Рощин, Иван Старков.

Нападающий: Александр Соболев.

В Москве останутся Роман Зобнин, Хесус Медина и Виктор Мозес, которые будут работать по индивидуальной программе. Также сообщается, что тренерский и медицинский штабы красно-белых решили поберечь Алексиса Дуарте и Наиля Умярова.

В июле 2023 года «Спартак» и «Нефтчи» заключили соглашение о спортивном сотрудничестве сроком на два года. Также летом 2023-го красно-белые в товарищеском матче, который проходил в Москве, победили «Нефтчи» со счётом 2:0.

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