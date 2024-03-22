Бельгийский клуб досрочно прекратил аренду игрока «Сочи» за фото в футболке клуба-конкурента

В соцсетях Сиссако, который в феврале получил травму и выбыл до конца сезона, выложил фото, где он работает на тренажере. При этом на малийском футболисте была футболка «Кортрейка», за который выступает его брат Абдулай.

«Кортрейк» является прямым конкурентом «Моленбека» в борьбе за выживание в высшем дивизионе Бельгии. Из-за фотографии в форме команды соперника руководство клуба решило расторгнуть аренду 23-летнего Сиссако.

«Мы не можем принять, что он надел футболку прямого конкурента, даже если это футболка его брата. Мы не думаем, что у Муссы были плохие намерения, но, учитывая контекст, это неприемлемо», — приводит L"Avenir слова руководителя «Моленбека» Максима Воссена.

В окружении игрока такое решение назвали чрезмерными, пишет Le Soir. В клубе же уверяют, что расторгли бы контракт с Сиссако даже если бы он не был травмирован.

Сиссако — воспитанник «ПСЖ», в «Сочи» перешел в 2022 году и сыграл 15 матчей, забив один гол.