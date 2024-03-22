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19:00 (мск), источник: Sport24

Бельгийский клуб досрочно прекратил аренду игрока «Сочи» за фото в футболке клуба-конкурента

Бельгийский клуб «Моленбек» принял решение досрочно расторгнуть контракт с защитником Муссой Сиссако, который был арендован у «Сочи» в сентябре прошлого года.

СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В соцсетях Сиссако, который в феврале получил травму и выбыл до конца сезона, выложил фото, где он работает на тренажере. При этом на малийском футболисте была футболка «Кортрейка», за который выступает его брат Абдулай.

«Кортрейк» является прямым конкурентом «Моленбека» в борьбе за выживание в высшем дивизионе Бельгии. Из-за фотографии в форме команды соперника руководство клуба решило расторгнуть аренду 23-летнего Сиссако.

«Мы не можем принять, что он надел футболку прямого конкурента, даже если это футболка его брата. Мы не думаем, что у Муссы были плохие намерения, но, учитывая контекст, это неприемлемо», — приводит L"Avenir слова руководителя «Моленбека» Максима Воссена.

В окружении игрока такое решение назвали чрезмерными, пишет Le Soir. В клубе же уверяют, что расторгли бы контракт с Сиссако даже если бы он не был травмирован.

Сиссако — воспитанник «ПСЖ», в «Сочи» перешел в 2022 году и сыграл 15 матчей, забив один гол.

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