Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
Норвегия
Чехия
11
Футбол. Сборные
перерыв
Фарерские острова
Лихтенштейн
02
Футбол. Сборные
2-й тайм
Армения
Косово
01
Футбол. Сборные
22:45
Нидерланды
Шотландия
Футбол. Сборные
22:45
Румыния
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
22:45
Венгрия
Турция
Футбол. Сборные
22:45
Албания
Чили
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан
Монголия
10
Футбол. Сборные
23:30
Испания
Колумбия
Футбол. Сборные
17:30
Северная Македония
Молдавия
11
Футбол. Сборные
16:00
Болгария
Танзания
10
Футбол. Сборные
23.03
Аргентина
Сальвадор
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.03
Спартак
Факел
02
10.03
Локомотив
Сочи
22
10.03
Оренбург
Балтика
10
9.03
Динамо
Ахмат
20
9.03
Рубин
Пари Нижний Новгород
01
9.03
Урал
Зенит
14
8.03
Ростов
Краснодар
21
8.03
Крылья Советов
ЦСКА
02
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:40 (мск), источник: Sport24

У Промеса будет ребенок от экс-звезды «Дома-2»?! Кажется, футболист «Спартака» влип в очередной скандал

Квинси, остановись!

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Sport24

Нападающий «Спартака» Квинси Промес влип в очередной скандал. Экс-звезда проекта «Дом-2» Мэри Кулешова в соцсетях выложила несколько постов о своей беременности, намекнув, что ждет ребенка от экс-футболиста сборной Нидерландов.

28-летняя девушка не называет имени футболиста, но своими публикациями четко намекает, что отцом является именно Промес. Напомним, что Квинси на данный момент находится в Дубае под арестом.

По информации SHOT, на вопрос о том, является ли Промес папой ребенка, девушка сильно засмущалась, но отвечать не стала. Кулешова лишь подтвердила, что в скором времени собирается рожать. При этом девушка выложила совместное фото с Квинси, а также опубликовала видео, на котором фоном рассказывается о Промесе.

На одном из фото Кулешова написала: «Моя уникальная история останется со мной навсегда». Также девушка показала фигурку темнокожего футболиста «Спартака», который пристегнут ремнем безопасности со словами: «И так, мой дорогой, останься со мной».

Источник: Соцсети

Отметим, что зимой Мэри Кулешова отдыхала в Дубае. Там же сборы проводил и московский «Спартак», который вернулся в столицу, а Промес остался в ОАЭ, вскоре был арестован и рискует быть экстрадированным в Нидерланды. Интересно, что 32-летний футболист состоит в отношениях с рэпершей Табатой Робинсон, с которой также отдыхал в Дубае.

Напомним, что футболиста задержали в аэропорту, так как он стал участником ДТП и покинул место аварии. В Нидерландах Промес приговорен к 7,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков и нападение на родственника.

Кто такая Мэри Кулешова?

Начнем с того, что 28-летняя девушка обладает необычной внешностью. Ее отец является японцем из Южно-Сахалинска, а мама — русской. Именно благодаря такому кровосмешению на нее и обратили внимание продюсеры реалити-шоу «Дом 2».

Источник: Соцсети

«Кулешова родилась на Сахалине, семья у нее действительно состоятельная, — рассказывала ее одноклассница Елена. — Отец очень влиятельный человек в Японии, часто помогал финансово матери Мэри. Да и мама самостоятельно заработала на две квартиры и машину. Мэри рассказывала, что первые два класса школы жила вместе с папой в Японии, потом переехала к бабушке на Сахалин, а оттуда уже и в Москву. Все это время ее мама пыталась реализовать себя как педагога в столице. И когда все финансовые и жилищные вопросы были улажены, забрала дочку…

Мы познакомились в школе № 27 города Мытищи, вместе пришли в 8 класс и крепко сдружились, несмотря на внешнюю разницу: мой рост — 182, а Мэри — 160. Уже тогда Мэри была дерзкой девчонкой и за словом в карман не лезла. Однажды Мэри призналась, что никогда не верила в женскую дружбу, но я смогла разбить в пух и прах этот стереотип. Правда, однажды мы все же сильно повздорили — Мэри тогда поступила в колледж после 9 класса и ей казалось, что я перестала уделять ей внимание».

В реалити-шоу «Дом 2» Кулешова запомнилась не самым хорошим поведением — Мэри постоянно ругалась как с девушками, так и с парнями и не раз попадала в физические потасовки. Из-за частого рукоприкладства ее со временем и исключили из телепроекта. Но зато Кулешова получила узнаваемость, благодаря которой начала прилично зарабатывать.

Источник: Соцсети

До прихода на «Дом-2» Мэри встречалась с хоккеистом Кириллом Барзманом. Парень по уши влюбился в Кулешову — осыпал ее цветами и задаривал дорогими подарками. Правда, в их отношениях, которые продлились 4 года, было много и ужасных историй — Барзман нередко поднимал на Кулешову руку и жестоко избивал девушку. Мэри не стала терпеть такого отношения к себе и поставила жирную точку. Пара рассталась, хотя Кирилл до последнего пытался спасти их отношения.

Источник: photo.khl.ru

После исключения из телепроекта Кулешова стала зарабатывать благодаря соцсетям. Она сотрудничала с несколькими модными брендами, продвигая их в помощью рекламы. А еще снимала видеоуроки по нанесению макияжа.

Сейчас Мэри регулярно путешествует и, как подобает светской львице, делится всем в своих соцсетях. Но до сих пор так и неизвестно, состоит ли Кулешова в каких-либо отношениях с футболистом «Спартака» Квинси Промесом.

Автор: Николай Соников

 Россиянка, уехавшая из страны: «Не пожалела ни разу. В России сейчас я бы не чувствовала себя безопасно»
«Целуй меня». Жена русского футболиста с роскошной фигурой снялась в бомбической фотосессии
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь