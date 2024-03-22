У Промеса будет ребенок от экс-звезды «Дома-2»?! Кажется, футболист «Спартака» влип в очередной скандал

Нападающий «Спартака» Квинси Промес влип в очередной скандал. Экс-звезда проекта «Дом-2» Мэри Кулешова в соцсетях выложила несколько постов о своей беременности, намекнув, что ждет ребенка от экс-футболиста сборной Нидерландов.

28-летняя девушка не называет имени футболиста, но своими публикациями четко намекает, что отцом является именно Промес. Напомним, что Квинси на данный момент находится в Дубае под арестом.

По информации SHOT, на вопрос о том, является ли Промес папой ребенка, девушка сильно засмущалась, но отвечать не стала. Кулешова лишь подтвердила, что в скором времени собирается рожать. При этом девушка выложила совместное фото с Квинси, а также опубликовала видео, на котором фоном рассказывается о Промесе.

На одном из фото Кулешова написала: «Моя уникальная история останется со мной навсегда». Также девушка показала фигурку темнокожего футболиста «Спартака», который пристегнут ремнем безопасности со словами: «И так, мой дорогой, останься со мной».

Источник: Соцсети

Отметим, что зимой Мэри Кулешова отдыхала в Дубае. Там же сборы проводил и московский «Спартак», который вернулся в столицу, а Промес остался в ОАЭ, вскоре был арестован и рискует быть экстрадированным в Нидерланды. Интересно, что 32-летний футболист состоит в отношениях с рэпершей Табатой Робинсон, с которой также отдыхал в Дубае.

Напомним, что футболиста задержали в аэропорту, так как он стал участником ДТП и покинул место аварии. В Нидерландах Промес приговорен к 7,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков и нападение на родственника.

Кто такая Мэри Кулешова?

Начнем с того, что 28-летняя девушка обладает необычной внешностью. Ее отец является японцем из Южно-Сахалинска, а мама — русской. Именно благодаря такому кровосмешению на нее и обратили внимание продюсеры реалити-шоу «Дом 2».

Источник: Соцсети

«Кулешова родилась на Сахалине, семья у нее действительно состоятельная, — рассказывала ее одноклассница Елена. — Отец очень влиятельный человек в Японии, часто помогал финансово матери Мэри. Да и мама самостоятельно заработала на две квартиры и машину. Мэри рассказывала, что первые два класса школы жила вместе с папой в Японии, потом переехала к бабушке на Сахалин, а оттуда уже и в Москву. Все это время ее мама пыталась реализовать себя как педагога в столице. И когда все финансовые и жилищные вопросы были улажены, забрала дочку…



Мы познакомились в школе № 27 города Мытищи, вместе пришли в 8 класс и крепко сдружились, несмотря на внешнюю разницу: мой рост — 182, а Мэри — 160. Уже тогда Мэри была дерзкой девчонкой и за словом в карман не лезла. Однажды Мэри призналась, что никогда не верила в женскую дружбу, но я смогла разбить в пух и прах этот стереотип. Правда, однажды мы все же сильно повздорили — Мэри тогда поступила в колледж после 9 класса и ей казалось, что я перестала уделять ей внимание».

В реалити-шоу «Дом 2» Кулешова запомнилась не самым хорошим поведением — Мэри постоянно ругалась как с девушками, так и с парнями и не раз попадала в физические потасовки. Из-за частого рукоприкладства ее со временем и исключили из телепроекта. Но зато Кулешова получила узнаваемость, благодаря которой начала прилично зарабатывать.

Источник: Соцсети

До прихода на «Дом-2» Мэри встречалась с хоккеистом Кириллом Барзманом. Парень по уши влюбился в Кулешову — осыпал ее цветами и задаривал дорогими подарками. Правда, в их отношениях, которые продлились 4 года, было много и ужасных историй — Барзман нередко поднимал на Кулешову руку и жестоко избивал девушку. Мэри не стала терпеть такого отношения к себе и поставила жирную точку. Пара рассталась, хотя Кирилл до последнего пытался спасти их отношения.

После исключения из телепроекта Кулешова стала зарабатывать благодаря соцсетям. Она сотрудничала с несколькими модными брендами, продвигая их в помощью рекламы. А еще снимала видеоуроки по нанесению макияжа.

Сейчас Мэри регулярно путешествует и, как подобает светской львице, делится всем в своих соцсетях. Но до сих пор так и неизвестно, состоит ли Кулешова в каких-либо отношениях с футболистом «Спартака» Квинси Промесом.