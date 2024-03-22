ЦСКА обыграл «Бунёдкор» в товарищеском матче благодаря голам Заболотного и Келлвена

Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.

На 10-й минуте отличился нападающий ЦСКА Антон Заболотный. Ему ассистировал Келлвен. Через три минуты второй мяч ЦСКА забил Келлвен с передачи Антона Заболотного. На 85-й минуте голом отметился нападающий гостей Миржахон Мирахмадов.