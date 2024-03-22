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21:13 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА обыграл «Бунёдкор» в товарищеском матче благодаря голам Заболотного и Келлвена

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский ЦСКА и узбекистанский «Бунёдкор».

ЦСКА
БунедкорПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ЦСКА

Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.

На 10-й минуте отличился нападающий ЦСКА Антон Заболотный. Ему ассистировал Келлвен. Через три минуты второй мяч ЦСКА забил Келлвен с передачи Антона Заболотного. На 85-й минуте голом отметился нападающий гостей Миржахон Мирахмадов.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Федотова набрала 32 очка после 20 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака за 20 игр заработали 40 очков.

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