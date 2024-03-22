Собянин объявил об отмене в Москве всех массовых мероприятий из-за трагедии в «Крокус Сити Холле»

«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — написал Собянин в Telegram-канале.

В субботу, 23 марта, в Москве должен был пройти матч хоккейных команд «Спартак» и «Металлург» в Кубке Гагарина, МХК «Спартак» и СКА-1946 в плей-офф МХЛ, футбольное «Торпедо» должно было сыграть с «Кубанью».

Ранее РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи с трагедией в Подмосковье.