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22:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Собянин объявил об отмене в Москве всех массовых мероприятий из-за трагедии в «Крокус Сити Холле»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены в связи с происшествием в «Крокус сити холле».

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Источник: РИА "Новости"

«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — написал Собянин в Telegram-канале.

В субботу, 23 марта, в Москве должен был пройти матч хоккейных команд «Спартак» и «Металлург» в Кубке Гагарина, МХК «Спартак» и СКА-1946 в плей-офф МХЛ, футбольное «Торпедо» должно было сыграть с «Кубанью».

Ранее РФС и РПЛ выразили соболезнования в связи с трагедией в Подмосковье.

В пятницу вечером неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» во время концерта группы «Пикник», среди посетителей и сотрудников ТРЦ есть пострадавшие и раненые, сообщили ТАСС очевидцы.

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