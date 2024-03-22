«Балтика» победила минское «Динамо» в товарищеском матче

Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. «Балтика» одержала победу со счётом 3:1.

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Балтики» Данила Козлов. Уже через минуту динамовцы отыгрались усилиями полузащитника Владислава Кролика. На 62-й минуте нападающий Алекс Насименто Фернандес вывел «Балтику» вперёд. На 77-й минуте форвард Джоэль Фамейе увеличил преимущество хозяев.