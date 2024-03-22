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22 марта, источник: Чемпионат.com

«Балтика» победила минское «Динамо» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались калининградская «Балтика» и минское «Динамо».

Балтика
Динамо МнПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Балтика" Калининград

Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. «Балтика» одержала победу со счётом 3:1.

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Балтики» Данила Козлов. Уже через минуту динамовцы отыгрались усилиями полузащитника Владислава Кролика. На 62-й минуте нападающий Алекс Насименто Фернандес вывел «Балтику» вперёд. На 77-й минуте форвард Джоэль Фамейе увеличил преимущество хозяев.

«Балтика» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 14 очков после 20 матчей. В 21-м туре чемпионата России «Балтика» встретится с «Пари Нижний Новгород» 30 марта.

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