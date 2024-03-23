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10:23 (мск), источник: ТАСС

Перед футбольным матчем «Црвена Звезда» — «Зенит» проведут минуту молчания

Встреча состоится 23 марта в Белграде.

Црвена Звезда
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

ТАСС, 23 марта. Перед началом товарищеского матча между «Црвеной Звездой» из Сербии и петербургским «Зенитом» проведут минуту молчания из-за теракта в Подмосковье. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич.

Встреча пройдет 23 марта в Белграде.

«Конечно, мы проведем минуту молчания», — сказал Терзич.

Теракт был совершен вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Спецслужбы проводят оперативно-разыскные мероприятия. Массовые мероприятия на ближайшие дни отменены во многих регионах России.

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