Перед футбольным матчем «Црвена Звезда» — «Зенит» проведут минуту молчания

ТАСС, 23 марта. Перед началом товарищеского матча между «Црвеной Звездой» из Сербии и петербургским «Зенитом» проведут минуту молчания из-за теракта в Подмосковье. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич.

Теракт был совершен вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Спецслужбы проводят оперативно-разыскные мероприятия. Массовые мероприятия на ближайшие дни отменены во многих регионах России.