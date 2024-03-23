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16:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игра «Нефтчи» — «Спартак» в Баку не состоится из-за трагедии в «Крокусе»

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Товарищеский матч между футбольными клубами «Нефтчи» и «Спартак» не состоится из-за событий в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает пресс-служба «красно-белых».

Спартак
НефтчиПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Матч должен был пройти 23 марта в Баку.

«Сейчас мысли всей нашей команды с семьями погибших и с теми, кто пострадал во вчерашней страшной трагедии. Благодарим за понимание бакинский клуб, с которым мы обязательно сыграем в будущем. Скорбим вместе со всей Россией», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. По последним данным СК РФ, погибли 115 человек. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Четыре террориста были задержаны в Брянской области с разницей в несколько часов.

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