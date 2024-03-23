Футболисты «Спартака» сдадут кровь для пострадавших при теракте в Красногорске

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» планируют принять участие в сборе крови и навестить пострадавших при теракте в «Крокус сити холле». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила об отмене товарищеского матча с азербайджанским «Нефтчи», который должен был пройти 23 марта в Баку.

«Сегодня вернемся из Баку в Москву. В ближайшее время планируем принять участие в сборе крови, навестить пострадавших и оказать необходимую материальную помощь», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в пресс-службе московского «Динамо» сообщили «Спорт-Экспрессу», что команда сдаст кровь для пострадавших при теракте. 23 марта кровь сдали игроки и члены тренерского штаба сборной России.